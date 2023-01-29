الفنانة تسنيم مطر تشارك في «سره الباتع» والجزء الثاني من «رمضان كريم»

تطل الفنانة الشابة تسنيم مطر، على الجمهور في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، من خلال المشاركة في عملين دراميين، إذ تشارك في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، بعد 5 سنوات من ظهورها في الجزء الأول، إذ جسدت دور المراهقة التي يقع في غرامها «وليد» وهو الفنان الشاب كريم الأبنودي، نجل الحاج رمضان، ويجسد دوره سيد رمضان.

وقالت تسنيم مطر، في تصريحات لـ «الوطن»، إنها سعيدة جدًا بالعودة مجددًا لكواليس تصوير مسلسل «رمضان كريم» في الجزء الثاني: «عندما ظهرت في الجزء الأول، كنت في سنة أولى ثانوي، أنا بحب المسلسل ده جدًا».

تسنيم مطر شاركت في الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم

مسلسل رمضان كريم الجزء الأول عرض عام 2017، بطولة سيد رجب، محمود الجندي، صبري فواز، ريهام عبد الغفور، روبي، شريف سلامة، رشا مهدي، ميدو عادل، محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان، كريم عفيفي، سهر الصايغ، محمد محمود، عمرو عبد العزيز، بهاء ثروت، أحمد صيام، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز.

وتشارك تسنيم مطر، أيضا في مسلسل «سره الباتع»، وتجسد شخصية فتاة من الأرياف، أمام حسين فهمي، أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، أحمد عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود قابيل، عايدة رياض، هالة صدقي، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج خالد يوسف.

تسنيم مطر في مسلسل «وبينا ميعاد»

ويعرض حاليًا للفنانة تسنيم مطر، مسلسل وبينا ميعاد، على قناة «dmc»، إذ تجسد شخصية ليلى ابنة نادية، وهي الفنانة شيرين رضا، طالبة في المرحلة الثانوية وتقع في غرام شاب يكبرها سنًا دون أن تخبر أحد.

المسلسسل من تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، هاجر الشرنوبي، نادية رشاد، بريهان أنور، داليا شوقي، أية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، ميران عبد الوارث.