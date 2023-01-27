قناة الحياة تعرض تقريرا عن وصول المياه لمنازل الأولى بالرعاية في الفيوم

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا عن مد وصلات المياه لمنازل الأولى بالرعاية في محافظة الفيوم.

مواطنة: المياه غابت عن بيتي لمدة 15 عاما

وقالت شيماء جمعة، إحدى أهالي محافظة الفيوم، إن المياه لم تكن موجودة في منزلها لمدة 15 عاما، فكانت تملأ المياه بالجردل، فواجهت العديد من المشكلات لتوفير المياه بشكل مستدام في منزلها.

وأضافت «جمعة»، خلال التقرير التليفزيوني، أنها طلبت من جمعية الأورمان توصيل المياه، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معبرة عن سعادتها بعد توصيل المياه لها، قائلة: «مبسوطة إن بقى عندي مياه».

الأورمان: ده حقهم علينا

وقال ممدوح محرم، مدير مشروعات الأورمان بالفيوم، إن توصيل المياه للأهالي هذا من حقهم عليهم، متابعا: «ده حقهم علينا مش تفضل مننا عليهم، ولكن حقهم علينا».