مصرع عاملين سقطا في بيارة للصرف الصحي بـ بني سويف

لقي عاملان مصرعهما، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضهما للاختناق داخل بيارة صرف صحي خلال عملهما بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ونقلت جثتيهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بمصرع عاملان تعرضا للاختناق داخل بيارة صرف صحي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات إسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف يفيد بمصرع عاملان تعرضا للاختناق داخل بيارة صرف صحي خلال عملهما بقرية بهبشين دائرة مركز ناصر، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

وأستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي؛ المصاب «جابر.س.ج»، و «إسلام.م.إ» جثتين هامدتين جرى ايداعهما داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن