انطلقت عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس، اليوم، حيث من المتوقع إعلانها للطلاب الأسبوع المقبل، قبيل انتهاء إجازة نصف العام، وقبل بدء العام الدراسي التيرم الثاني عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

«الوطن» تستعرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، برقم الجلوس عقب انتهاء التصحيح والرصد لجان تقدير الدرجات، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بالقليوبية.

في سياق متصل واستعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس، تفقدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير العمل داخل اللجان بمرافقة منال الصادق رئيس لجنة تقدير الدرجات

مراعاة الدقة والجودة لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في القليوبية

وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها حول الزيارة أنه تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس شددت خلال زيارتها الي مقر الكنترول ولجان التصحيح والرصد علي ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح أبنائنا الطلاب والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير وشددت على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الحجرات وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة والنظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس

وأعلنت وكيل وزارة التعليم، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ، عقب انتهاء التصحيح والرصد بالكنترول على الرابط التالي من هنا