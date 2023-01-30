اللحظات الأخيرة في حياة محام وخطيبته.. «ترتيبات الزفاف تحولت لعزاء»

خرجا من أجل التنزه وتناول العشاء معًا في مطعم ما، فعادا جثثا هامدة، إذ فوجئ أهالي المحامي «عمر الغريب» بالأمر، بعد خبر مصرعه وخطيبته، إثر حادث تصادم بين سيارته وسيارتين، وقع على الطريق الدولي بين مدينتي المنصورة وجمصة، صدمته الأولى من الخلف وحاول السيطرة بعدها إلا أنه اصطدم بسيارة أخرى جاءت من الأمام وأنهت حياتهما.

روى «محمد الغزاوي» ابن خالة المحامي «عمر الغريب» لـ« الوطن»، أن «عمر كان خارج مع خطيبته يتعشوا في مطعم ويخرجوا مع بعض وبعدها يوصلها للبيت، كأي واحد وخطيبته، لكن في طريق رجوعهم للمنزل اصطدموا بسيارة من الخلف، عمر حاول يسيطر على الوضع، لكن للأسف اتعرض لاصطدام كبير مع سيارة من الأمام نصف نقل، مما أدى لإصابات بالغة ليهم وبالأخص لخطيبته وأعقبها وفاتهم».

إحساس اقتراب الأجل لاحقه

وأشار «الغزاوي» أن خطوبتهما كانت منذ شهرين فقط، وكانا على استعداد للتجهيزات الخاصة بالزفاف بمدينة المنصورة، لكن العشاء الأخير كان لهما معًا قبل لحظات من وفاتهما، موضحًا أن عمر كان يشعر باقتراب وفاته: «نزل البلد عندنا في المنزلة، إمبارح هو بعادته بيكون في البلد في فترات بعيدة، لكن زيارته كانت مفاجأة، قعد معانا يوم وسافر، وبعدها خرج مع خطيبته، وفوجئنا بخبر الوفاة بعدها بساعات في منتصف الليل».

حرص يتحول لكارثة

وأكد «محمد» أن ابن خالته يخشى التهور في قيادة السيارة: «عمر بيمشي على مهله في الطريق، وغير متسرع إطلاقًا، لكن السيارة اللي كانت من الخلف كانت مفاجأة بالنسبة ليه، حاول يتداركها لكن ملحقش»، موضحًا أن التحقيقات مازالت مستمرة بعد القبض على سائق وهروب الآخر.

وأوضح «محمد» أن ما ألت إليه الظروف لديهم في لحظة واحدة موجع خاصة لوالدة عمر بعد خسارة ابنها في ليلة وضحاها، إذ كانت تستعد لزفافه ورؤيته عريس، لكنها تسلمته جثة هامدة عريس بالجنة: «كانوا يستعدوا ينزلوا يجيبوا العفش، لكن الخبر كان صعب، تلقوا تليفون الساعة 11 بليل قاله صاحب التليفون عمل حادثه، وعايز يشوفكم»، مشيرًا إلي أن شقيق «عمر» اعتقد في البداية أنها سخرية، فهو ترك شقيقه منذ ساعات بعد عودتهم من بلدهم، فتحرك لموقع الحادث، وهناك أيقن أن الأمر حقيقي، وهو وفاة شقيقه وخطيبته الراحلة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق جمصة المنصورة، ووقوع إصابات، وهرعت سيارات الإسعاف ومباحث مركز طلخا إلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخرى تعمل في نقل الدواجن، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع: عمر أحمد الغريب العزبي، 25 سنة، محام، وخطيبته «دينا شعبان الصديق»، محامية،