جنازتان في الدقهلية لمحامٍ وخطيبته توفيا بحادث تصادم على طريق جمصة

شيع أهالي مدينتي المنزلة وطلخا بمحافظة الدقهلية اليوم، جنازتي محام وخطيبته «محامية»، الذين لقيا مصرعهما مساء السبت، على طريق رافد «المنصورة- جمصة» الدولي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانا يستقلانها، وسيارة ربع نقل محملة بالدواجن، بالقرب من كوبري شرنقاش، ما تسبب في انقلابهما، وحدوث الإصابات التي أودت بحياتهما، ووسط حالة من الحزن الشديد بين جموع محامين الدقهلية لهذا الحادث الأليم، الذي راح ضحيته اثنين من شباب المحامين.

وفي قرية البصراط مركز المنزلة، شيع أهالي القرية وقرى مركز المنزلة، جنازة عمر أحمد الغريب العزبي، 25 سنة، محام، وسط حالة من البكاء الهستيرى من أسرته وأصدقائه والذين وصفوا الحادث بالفاجعة، وفي مدينة طلخا شيع الأهالي في جنازة مهيبة جنازة «دينا شعبان الصديق»، محامية، بعد مصرعها في الحادث مع خطيبها.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل على طريق جمصة المنصورة، ووقوع إصابات.

مصرع محام وخطيبته في الدقهلية

هرعت سيارات الإسعاف ومباحث مركز طلخا إلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل تعمل في نقل الدواجن، وانقلابهما على الطريق، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر علي عمر أحمد الغريب العزبي، 25 سنة، محام، وخطيبته «دينا شعبان الصديق»، محامية.