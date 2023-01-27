رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود لقناة الحياة: تنظيم قافلتين بالخارجة

قال الدكتور أحمد الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود، إن الجمعية نظمت قافلتين كبيرتين لمدينة الخارجة بالوادي الجديد سنويا، وهي قافلة طبية اجتماعية ثقافية، لإجراء فحوصات على أعلى مستوى ورنين مغناطيسي وأشعة مقطعية، إضافة لـ 12 تخصصا مثل الأطفال والباطنة والجراحة وأنف وأذن ومسالك.

عمليات جراحية متقدمة

وأضاف «الخربوطلي»، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الجمعية تجري عمليات جراحية في المستشفى، والأطباء في الجمعية مؤهلون لإجراء العمليات البسيطة والمتوسطة والكبرى، على أن يتم تحويل العمليات المتقدمة وذات الطبيعة الخاصة للمستشفيات في القاهرة.

وأشار إلى أن مثل هذه القوافل يشكِّل نوعا من الترابط مع أهالي الوادي الجديد، خاصة أنه يتم تنظيم مثل هذه القوافل مرة أو مرتين في العام، والذي يصب في النهاية للمصلحة الوطنية.

50 فدانا من النخيل

من ناحية أخرى، قال إنه جرى افتتاح المرحلة الأولى من زراعة 50 فدانا من النخيل، كما جرى حفر بئر للزراعة بعمق 300 متر، إضافة لعمل وحدات للطاقة الشمسية ليكون في النهاية مشروع متكامل.