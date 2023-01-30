توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح وأمطار على بعض المناطق

أعلنت الأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في الجو خلال 72 ساعة مقبلة، إذ تشهد البلاد نشاط للرياح، مع عودة تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من انحاء الجمهورية.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

و أكد خبراء الأرصاد، بخصوص توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، أنه سيكون مائلا للدفء خلال ساعات النهار على جنوب البلاد، وباردا على السواحل الغربية والشرقية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس شديد البرودة ليلا على جميع مدن الجمهورية.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، سجلت درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على محافظات الجمهورية التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 31 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء1 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 18والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى21 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 2 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 13.