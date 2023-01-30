«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 31 يناير، بشكل ملحوظ بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات، مقارنة بالأيام الماضية، وتشهد الأجواء طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية على جميع أنحاء الجمهورية، في مثل هذا الوقت من كل عام، بدلا من الارتفاع الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.

وتوقع خبراء الأرصاد، تكاثر السحب الممطرة منذ الصباح الباكر على شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10