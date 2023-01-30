«الخارجية» لـ قناة الحياة: نحرص على إقامة علاقات متوازنة مع كل الدول

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أنّ مصرَ تحرص على إقامة علاقات متوازنة وإيجابية مع شركائها، كما أنّ هذه الزيارة التي ينفذها وزير الخارجية إلى موسكو هي زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية والمشروعات التي تضطلع بها روسيا في مصر.

أبو زيد: المشروعات المشتركة تقتضي التنسيق والتشاور الدائم بين مسؤولي البلدين

وأضاف أبو أزيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ من المشروعات التي تضطلع بها روسيا في مصر محطة الضبعة، والمنطقة الصناعية، وغيرها من المشروعات، وكل هذا يقتضي التنسيق والتشاور الدائم بين المسؤولين في البلدين لضمان أن تتم هذه المشروعات بوتيرة إيجابية ومتسارعة.

تسهيل كل الإجراءات وإزالة أية عوائق أمام تدفق السياحة

وتابع، انّ هناك موضوعات متعددة مرتبطة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين مثل التجارة وكيفية الارتقاء بمستوى التجارة البينية، والسياحة إذ ان حجم السياحة الروسية في مصر كبير، ويحرص المسؤولون من البلدين على إتاحة وتسهيل كل الإجراءات وإزالة أية عوائق أمام تدفق السياحة بين البلدين، كما ستكون الازمة الروسية الأوكرانية محل نقاش بين الوزيرين وتبادل وجهات النظر والرؤى.