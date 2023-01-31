بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين بيلاروسيا وروسيا

أعلنت بيلاروسيا بدء تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك» دينيس بوشيلين، إنَّ أي شحنات محتملة للدبابات الغربية إلى أوكرانيا ستصبح هدفا آخر، مشيرًا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أنَّ الوحدات الروسية تتحرك إلى الأمام رغم من تعزيز المواقع الأوكرانية في أراضي المنشآت الصناعية على طول خط المواجهة.

بوشيلين: أي شحنات محتملة للدبابات الغربية إلى أوكرانيا ستصبح هدفا

وأوضح بوشيلين، أنَّ الوضع يزداد صعوبة لأن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة للقيادة في «كييف» لإصدار الأوامر بالتراجع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

فيما قالت صحيفة «بوليتيكو»، إن الإدارة الأمريكية لم تدرس مسألة نقل طائرات «إف 16» المقاتلة إلى أوكرانيا، مضيفة نقلا عن مسؤول، أنَّ لا يجب التعامل مع رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن لنقلها على أنه حقيقة ثابتة.

مسؤول سابق: «واشنطن» لن تكون قادرة على بسط هيمنتها على «موسكو» و«بكين»

وأشار بول كريج روبرتس، المسؤول في البيت الأبيض أثناء إدارة رونالد ريجان، في مقال على موقعه على الإنترنت، إلى أنَّ سياسة «واشنطن» الخارجية تجاه روسيا جعلت العالم أقرب إلى حافة حرب نووية، معترفًا بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على بسط هيمنتها على «موسكو» و«بكين».