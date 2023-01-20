قطع المياه في الإسكندرية والقاهرة وأسوان.. تعرف على المواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب بالإسكندرية وأسوان والقاهرة، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لتنفيذ أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الاسكندرية

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه اليوم عن مناطق «الدخيلة - العجمي»، بدءً من الساعة الرابعة عصرا بسبب أعمال صيانة طارئة في خط مياه رئيسي قطر 1000 أسفل مزلقان لمعي بالمكس.

مدة قطع المياه عن مناطق القاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه اليوم عن مناطق «منشية السلام – من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان - المراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو»، من الساعة الحادية عشر مساء اليوم لمدة 24 ساعة، لاستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسي ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكي.

أماكن انقطاع المياه في اسوان

وفي أسوان، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم عن مناطق «أبوالريش بحري، الشديدة، المليقطة، الخطارة، المقلة، دارالنعيم، بهريف»، اعتبارا من الساعة 8 مساء وحتى 8 من صباح الغد، لمدة 12 ساعة لتنفيذ إعمال قطعية بخط 6 بوصة أمام الوحدة المحلية.

تدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركات المياه بالإسكندرية والقاهرة وأسوان أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يجب الاتصال بالخط الساخن 125.