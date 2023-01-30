ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بيشاور في باكستان إلى 61 قتيلا

ذكرت مصادر طبية باكستانية، أن عدد قتلى تفجير مسجد بيشاور في باكستان ارتفع إلى 61 قتيلاً، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في خبر عاجل.

انفجار قبل بعثة فريق صندوق النقد الدولي بيوم واحد

وفي وقت سابق، تحدث مسؤول في باكستان عن أن العملية الانتحارية في مسجد بيشاور شمال غرب باكستان كان معظم الضحايا من رجال الشرطة، وأضاف أن عشرات الجرحى بينهم عدد من الحالات الحرجة.

وجاء ذلك قبل يوم واحد من بعثة فريق صندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد لبدء محادثات حول فتح التمويل لاقتصاد جنوب آسيا الذي تضرر من أزمة ميزان المدفوعات.