برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية: كثافات بكوبري 6 أكتوبر

استعرضت الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» الحالة المرورية في القاهرة والمحافظات المختلفة، حيث يشهد كوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية بسيطة، ولكنها لا تؤثر على معدل الحركة حتى منطقة رمسيس، وبعد ذلك يكون هناك سيولة حتى نزلة غمرة التي تشهد بعد الكثافات، ثم تستمر السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر، موضحة أن شارع رمسيس يشهد كثافات بسيطة ولكنها غير مؤثرة بامتداد الشارع وتستمر حتى طريق النصر.

كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد بعض الكثافات المرورية

وأوضحت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد بعض الكثافات المرورية الناتجة عن بعض التحويلات وبعض أعمال توسعة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، ولكن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان يشهد سيولة مرورية، مشيرة إلى أن الكورنيش من المظلات لوسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة معتادة يوميا، وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء وهناك بعض الكثافات حتى منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، وأعلى الأوتوستراد هناك سيولة مرورية نسبية تقل بعد ذلك بعد ذلك للقادم من مناطق حلوان ويتجه للمعادي والمقطم، ومطلع المقطم المتجه لشارع صلاح سالم مغلق بسبب الأعمال الإنشائية.

شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ بحركة سير السيارات

وشرحت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن شارع الهرم بالجيزة يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين وهذا بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ بحركة سير السيارات بسبب غلق الشارع في التقاطع مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش والطالبية وتظهر الكثافات بمنطقة مشعل كما توجد كثافات بشارع العريش تستمر حتى الطالبية، كما توجد كثافات بكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل يشهد كثافات مرورية كبيرة تستمر حتى المريوطية وتستمر حتى كوبري فيصل، كما توجد كثافات بشارع السودان وتستمر حتى ميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق.