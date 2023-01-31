مدير معرض الكتاب: 1.1 مليون زائر خلال 5 أيام ونتوقع زيادة الإقبال.. «فيديو»

قال إسلام بيومي مدير عام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الرابعة والخمسين، إنّ المعرض يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، رغم بعض توقعات بعض المدعين بتراجع الإقبال بسبب الصعوبات التي تواجهها دور النشر نظرا لارتفاع تكاليف الطباعة، معقبًا: «نراهن على الجمهور المصري كل عام، متوسط الزيارات اليومي 150 أو 180 ألف شخص، وبعد 5 أيام وصلنا إلى 1.1 مليون زائر».

من المتوقع أن تشهد أيام الإجازات زيارات أكثر

وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «من المتوقع أن تشهد أيام الإجازات زيارات أكثر، الجمهور ينتظر آخر أيام المعرض بسبب التخفيضات الكبيرة ويمكنه الحصول على الكتب بسعر رخيص حتى من الناشرين العرب، لأن الناشر العربي في آخر الأيام يقدم تخفيضات كبيرة».

التنظيم هذا العام رائع دون أي مشكلات

وتابع مدير عام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين: «التنظيم هذا العام رائع دون أي مشاكل، هناك تسهيلات كثيرة في الدخول والزيارة والاستعلامات عن الكتب ودور النشر الموجودة بالمعرض، ولدينا متوسط يومي للرحلات المجانية لا يقل عن 15 أتوبيسا، هناك سهولة في الحركة وحجز التذاكر أون لاين، وهو ما ساعد على الإقبال بالإضافة إلى بدء إجازة نصف العام تزامنا مع انطلاق معرض القاهرة».