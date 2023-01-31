حكاية الناجي الوحيد من حادث سير بطريق الواحات.. فشل في إنقاذ باقي أفراد أسرته

مشاهد مبكية أعقبت حادث الواحات أو «الموت» كما يسميه رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذي أسفر عن وفاة 5 من أسرة واحدة على طريق «الواحات - الفرافرة» داخل سيارة ملاكي اصطدمت بالحاجز الخرساني واشتعلت فيها النيران.

الناجي الوحيد في الواقعة هو الشاب «علي حمد»، البالغ من العمر 18 سنة، أصيب بإصابات بالغة ونقل إلى المستشفى لإسعافه، في حين مات باقي أفراد أسرته، وهم حمدي علي حسين موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة 50 عامًا، وزوجته عفاف صابر 46 عامًا موظفة في الوحدة المحلية بالوادي الجديد، وأبنائهم عمر حمدي 16سنة، وفاطمة حمدي 13سنة، وتسنيم حمدي سنة وشهرين.

تفاصيل حادث مصرع أسرة بالواحات

كان يجلس الناجي الوحيد على المقعد الخلفي للسيارة بجانب شقيقيه عمر وحمدي، بينما كانت والدته على المقعد الأمامي، وفي حضنها ابنتها الرضيعة «تسنيم»، بجانب والده الذي كان يقود السيارة الخاصة بهم، وقت قدومهم من الوادي الجديد لزيارة جدتهم في القاهرة.

وخلال سيرهم على طريق «الواحات - الفرافرة» بسرعة كبيرة اختلت عجلة في يد الأب واصطدمت بالحاجز الخرساني واشتعلت النيران فيها، عندها تمكن الشاب علي حمدي من الخروج من زجاج السيارة، وقت أن اشتعلت النيران في موتور السيارة.

حكاية الناجي الوحيد في حادث الواحات

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، أن الناجي الوحيد «علي» فشل في إنقاذ باقي أفراد أسرته بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها وقت انقلاب السيارة قبل أن تشتعل النيران في الموتور، وتنتقل في ثوان قليلة إلى الصالون، وتلتهم باقي أفراد الأسرة في مشهد مفجع، أصاب كل من شاهده بحالة من الذعر والهلع الشديدين وفشل خلالها المارة في إنقاذ أي من أفراد الأسرة.

مشهد مفجع في حادث الواحات

يرقد الناجي الوحيد في حادث الواحات في المستشفى لتلقي الإسعافات، وبحسب التحقيقات أن حالته الصحية سيئة يعاني كسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلى ولا يمكن استجوابه، يبدو أن المشهد المروع أصاب الشاب بحالة ذهول وقت أن فارق باقي أفراد أسرته الحياة أمامه في مشهد يكاد يطيش بالعقول.

لجنة فنية هندسية انتهت من معاينة حادث الواحات

النيابة العامة انتهت من معاينة الحادث، وقررت انتداب لجنة فنية هندسية من خبراء المرور لمعاينة الحادث وإعداد تقريرًا عن أسباب وموافاة النيابة بنتائج الفحص، وصرحت بدفن جثامين المتوفين وأرسلت إلى المستشفى طلب استعلام عن حالة الناجي الوحيد في الحادث وموافاتها بتقرير عن حالته الصحية.

تفحم ملاكي على طريق الواحات

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغات من المارة باشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق الواحات - الفرافرة، وانتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة على النيران لكن المفجع العثور على 5 من أفراد الأسرة متوفيين، في حين نجا الشاب «علي حمدي» بعد أن قفز من السيارة قبل أن تتمكن النيران منها، وأن الأسرة كانت قادمة من مكان إقامتها في الوادي الجديد لزيارة الجدة من الأم في القاهرة قبل أن تنتهي الرحلة المشئومة بحادث مبكي.