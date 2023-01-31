«الموسيقيين» تكرم إيمان جنيدي أول مايسترو نسائي

أقام الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، حفلا بمقر النقابة؛ لتكريم الفنانة إيمان جنيدى باعتبارها أول مايسترو نسائي في مصر.

وكان كامل قد استقبل الفنانة في مقر النقابة بوسط القاهرة، بحضور عدد من أعضاء النقابة من بينهم الفنان حلمي عبد الباقي.

الحفل حضره الفنان حلمي عبد الباقي

وكان مصطفى كامل، قد كشف عن الصور الأولى للشكل الجديد لمقر نقابة المهن الموسيقية بعد تطويرها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.. نقابة الموسيقيين.. بيت الموسيقيين.. يليق بالموسيقيين».

مصطفى كامل يجدد نقابة الموسيقيين

وأضاف مصطفى كامل: «لأول مرة بإذن الله وليست الأخيرة.. يوم الافتتاح بإذن الله.. سيتم تكريم أول باقة من الرموز الفنية التي أثرت بفنها الراقي في وجدان المصريين والعرب، عرفانا وتقديرا منا بما قدموه لمصر والأمة العربية».

وتابع: «بأمر الله ستكون عادة تتبعها النقابة العامة كل شهر أو شهرين على الأكثر خلال فترة رئاستي للنقابة، حتى أسلمها لحضراتكم في بداية الانتخابات المُقبلة.. ما أجمل أن يكون التكريم من نقابتك وبيتك الذي أفنيت عمرك تحت شعاره.. مبروك عليكم موسيقيين مصر بيتكم القديم الجديد».