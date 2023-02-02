حبس مالك منزل 4 أيام لاتهامه بقتل سائق.. «اتأخر على دفع الإيجار»

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل سائق بعد التعدي عليه بسبب خلافات مالية في منطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة المعصرة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقتل أحد الأشخاص «مالك منزل»، سائقا، بعد التعدي عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية على دفع الإيجار له بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وجرى القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه للواقعة، بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.

التحريات

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه تأخر في دفع المستحقات المالية «الإيجار» للمتهم، مالك المنزل، ما أسفر عن حدوث مشاجرة بينهما تعدي فيها الأخير على الضحية بسلاح أبيض في مواطن الحياة، ما أودى بحياته في الحال.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فضلًا عن إرسال الجثة إلى المشرحة للوقوف على أسباب الوفاة.