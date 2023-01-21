أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في سوهاج.. تبدأ من 4 جنيهات

افتتحت مديرية التموين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الغرفة التجارية ومحافظة سوهاج وعدة محال تجارية كبرى والشركة المصرية وعدة مبادرات أهلية وحكومية، منافذ معرض «أهلا رمضان» بمحافظة سوهاج، التى وصل عددها 78 منفذا، منها الثابت والمتحرك لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل حتى 35%، وفقا لتصريح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

100 صنف بمعارض أهلا رمضان

أضاف محمد إبراهيم، أن منافذ معرض أهلا رمضان تضمن أنواع عديدة من السلع ما يقرب من 100 صنف، منها السكر والزيت والسمن والأرز، والسلع الاستهلاكية مثل المنظفات والحلاوة الطحينية والألبان والأجبان، والبيض والخضار والفاكهة واللحوم والدواجن.

أسعار الخضار والفاكهة بمعرض أهلا رمضان

وكشف محمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية تختلف وفقا للشركة المنتجة، عدا أسعار الأرز الثابتة من قبل مجلس الوزراء، بينما أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن تُسعر يوميا وفقا للبورصة الخاصة بها، ووفقا لسعر الخضر والفاكهة بسوق العبور.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان

وكان بيان أسعار السلع الأساسية بمنافذ معرض أهلا رمضان كالتالى،