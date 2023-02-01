إنشاء سوق حضارية بقرية «طحوريا» في القليوبية بتكلفة 4.9 مليون جنيه

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

إنشاء سوق حضاري بقري مدينة شبين القناطر

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية يرافقه خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر جولة تفقدية لمركز شبين القناطر؛ لمتابعة أعمال إنشاء سوق حضاري بقري مدينة شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، حيث شملت الجولة اليوم المرور على سوق قرية طحوريا وسوق قرية المريج؛ وذلك لمتابعة الأعمال ودفعها وتذليل العقبات لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروع.

السوق الحضاري لقرية طحوريا

وبدأ «الهجان»، جولته بتفقد السوق الحضاري لقرية طحوريا، والذي يقع على مساحه 900 متر ويتكون من 14 محلا، وتبلغ مساحة المحل الواحد 16 مترا، و12 باكية مساحة كل منها 7 أمتار ومزود بمبني إداري مكون من غرفتين ودورة مياه واوفيس وتبلغ تكلفته 4.9 مليون جنيه.

كما تفقد السوق الحضاري لقرية المريج والذي يقع على مساحة 2500 متر، ويتكون من 32 باكية مساحة كل منها 9 متر وتبلغ تكلفته 3 ملايين جنيه ومزود أيضا بأكشاك خدمه لإدارة السوق.

وتابع المحافظ أيضا خلال الجولة مستجدات تطوير طريق نوي - قليوب - شبين القناطر والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر حيث تفقد أعمال الرصف موجها بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القري المجاورة.