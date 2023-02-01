معلومات عن المؤتمر الدولي لمؤسسة «سان مارك».. يعقد في دورته العاشرة

يعقد المؤتمر العاشر لمؤسسة «سان مارك» خلال الفترة الحالية بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي بدأ في 29 يناير الماضي ويمتد حتى 2 فبراير الجاري.

ويناقش المؤتمر خلال دورته العاشرة حول موضوع «الكتاب المقدس القبطي» ويشارك فيه 120 من المهتمين بعلوم القبطيات من بينهم 30 متخصصاً من جنسيات مختلفة، وآباء أساقفة وكهنة وأكاديميون، ويضم المؤتمر ورش عمل في عدد من الموضوعات التي تخص الترجمات القبطية للكتاب المقدس إلى جانب زيارات لمعالم سياحية قبطية ومصرية.

المؤتمر العاشر لؤسسة «سان مارك»

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنفوجراف يعرض عددا من المعلومات حول المؤتمر في دورته العاشرة والتي نستعرضها خلال السطور التالية:

- تنظمه مؤسسة «سان مارك» لتوثيق التراث ومناقشة موضوعات تخص التراث القبطي ويحضره قامات علمية من أنحاء العالم.

مركز لوجوس

- لأول مرة يعقد في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير وادي النطرون، انعقدت نسخته السابقة في عدد من الأديرة والمعالم القبطية الأثرية.

- يناقش المؤتمر عناوين متخصصة حول «الترجمات القبطية للكتاب المقدس ومخطوطاتها» ومن خلال عدد من ورش العمل والندوات.

- شارك البابا تواضروس الثاني في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة وألقى كلمة عن التعامل مع دراسة الكتاب المقدس.

- يتضمن برنامج المؤتمر ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية وزيارة عدد من المعالم القبطية والمصرية مثل المتحف المصري.