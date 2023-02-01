الانتهاء من حفر بئر مياه بالقليوبية لخدمة 15 ألف مواطن بالتعاون مع «روتاري»

افتتح نادي روتاري مصر بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بئر مياه شاطئي، يقدم مياه الشرب لأكثر من 15 ألف مواطن كانوا يعانون للحصول على مياه شرب نظيفة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن المشاركة المجتمعية المتمثلة في أندية روتاري القاهرة تحرص على دعم وصول المرافق للمحافظات، لكي تساهم مع الدولة في حل مشكلات المواطنين، من خلال رفع كفاءة المرافق، وزيادة إنتاجية المياه ببعض المناطق، مشيرًا إلى أن أندية روتاري مصر بالتعاون مع مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قاموا بتدشين بئر لمياه الشرب بالمحافظة.

وأضافت المهندسة نيرة عبد الوهاب رئيس مجلس المياه بالمنطقة الروتارية، إن تدشين بئرين بالقليوبية جاء نتيجة الرغبة في تنفيذ خطة الدولة في وصول الدعم لمستحقيه، لوصول مياه الشرب النظيفة للمواطنين، مؤكدة أهمية البئر الشاطئي في إمداد المواطنين بالمياه النظيفة في كل الأوقات.

وأوضح الدكتور عماد عبد الوهاب محافظ روتاري مصر، أنه يتم إجراء أبحاث لتحديد المناطق الأكثر احتياجا لتدشين البئر الشاطئي بها، مشيرًا إلى أن البئر يخدم ما يقارب من 15 ألف إلى 30 ألف نسمة.