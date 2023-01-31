شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن مواعيد الاختبارات الشفوية للوظائف الفنية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد إجراء الاختبارات الشفوية لـ 2579 متقدما من الفنيين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والمتقدمين لشغل وظيفة فنى تشغيل وصيانة مياه – صرف رابع تخصص «ميكانيكا – كهرباء – أعمال صحية» وفقا لإعلان الشركة رقم 1 لسنة 2022.

المستندات المطلوبة لحضور الاختبار الشفوي للوظائف الفنية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مواعيد إجراء الاختبارات الشفوية للمتقدمين لشغل الوظائف بمحطات «المنشية - الفلل - اتريب - محطة مياه الزراعة» فى تمام الساعة التاسعة صباحاً حسب موعد كل تخصص مع احضار بطاقة الرقم القومى مؤكدة انة في حال عدم الحضور للاختبار الشفوى فى المواعيد والاماكن المحددة بالكشوف يعتبر راسب فى الاختبار النهائى

مواعيد إجراء الاختبارات الشفوية للمتقدمين لشغل وظيفة فني تشغيل وصيانة مياه صرف

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه يمكن لـ 2135 متقدما للاختبارات الشفوية لوظيفة «فني تشغيل وصيانة مياه - صرف» رابع تخصص كهرباء معرفة اسماء ومواعيد ولجنة الاختبارات بمحطتي "المنشية - المنشية" من خلال الرابط التالي " https://qlbww.com.eg/jobs.html?fbclid=IwAR3dUE7QXSJONLyALFQw4q7Heskubb5U152n3ZmfswaPLCjyL2Vg7gfAHNs "

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه يمكن لـ 344 متقدم للاختبارات الشفوية لوظيفة " فني تشغيل وصيانة "مياة - صرف " رابع تخصص اعمال صحية معرفة اسماء ومواعيد ولجنة الاختبارات بمحطة "الفلل" من خلال الرابط التالي " https://qlbww.com.eg/jobs.html?fbclid=IwAR3dUE7QXSJONLyALFQw4q7Heskubb5U152n3ZmfswaPLCjyL2Vg7gfAHNs "

وقالت شركة مياه الشرب عبر المنشور إنه يمكن لـ 1122 متقدما للاختبارات الشفوية لوظيفة " فني تشغيل وصيانة "مياة - صرف " رابع تخصص ميكانيكا معرفة اسماء ومواعيد ولجنة الاختبارات بمحطة "اتريب " من خلال الرابط التالي " https://qlbww.com.eg/jobs.html?fbclid=IwAR3dUE7QXSJONLyALFQw4q7Heskubb5U152n3ZmfswaPLCjyL2Vg7gfAHNs "