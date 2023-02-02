حبس السائق المتهم بدهس سيدة في التجمع 4 أيام.. «هرب ولم يسعفها»

قررت النيابة العامة، حبس سائق سيارة لاتهامه بدهس إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إصابة إحدى السيدات ووفاتها

وحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على قائد سيارة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاصطدامه بإحدى السيدات محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبالفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص الشاهد على الحادث، وقرر أنه في أثناء عبور المجني عليها «مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام» للطريق، اصطدمت بها سيارة مجهولة، ولم ينتظر السائق لإسعافها وفر هاربًا، وهو ما أسفر عن وفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها.

فحص كاميرات المراقبة

وبعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث جرى تحديد السيارة المُشار إليها، وضبط قائدها أثناء استقلاله سيارته، وبعد مواجهته بالواقعة اعترف بارتكابه للحادث، وفر من المكان خشية القبض عليه.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.