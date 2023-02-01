محافظ قنا يبحث توفيق أوضاع الحضانات في المحافظة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة، بحضور العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وسميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية في المحافظة.

500 حضانة مرخصة بقنا

وقال محافظ قنا، إن إجمالى عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 500 مرخصة بالمحافظة، منها 265 تابعة للجمعيات الأهلية «222 للكبار- 22 حضانة رضع، 21 مشتركة»، و235 خاصة بواقع «205 كبار، 4 رضع، 26 مشتركة».

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الحضانات باللوائح كافة المنظمة لها، ومراعاة استيفائها للمواصفات، وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، فضلا عن توفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال، مع مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم، موجها بسرعة إنذار الحضانات المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها، وجرى عمل حصر لها بإجمالي 54 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها.

عمل لجان دورية على الحضانة

وأكد «الداودي» أنه كلف مسؤولي التضامن الاجتماعي، بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال، موجها مسؤولي الحماية المدنية بتيسير إجراءات ترخيص الحضانات.