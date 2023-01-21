محافظ قنا يتفقد امتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بلجان مدرستيّ نقادة للتعليم الأساسي بالشيخ حسين، وكوم بلال الإعدادية المشتركة، التي بدأت اليوم بمادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

محافظ قنا يتفقد لجان الامتحانات

استهل محافظ قنا جولته، بتفقد لجنة مدرسة نقادة للتعليم الأساسي بالشيخ حسين، التي تضم 4 لجان فرعية بإجمالي 81 طالب وطالبة، كما تابع سير الامتحانات بلجنة مدرسة كوم بلال الإعدادية المشتركة، التي تضم 5 لجان فرعية بإجمالي 98 طالب وطالبة.

واطمئن «الداودي» على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بقنا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول من الشهادة الإعدادية بدأت اليوم السبت وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، مشيرا إلي أن إجمالي عدد اللجان على مستوي المحافظة، بلغ 301 لجنة، تستقبل 54 ألف و584 طالب وطالبة.

وأكد أنه تم الإستعداد مُسبقا لبدء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال تجهيز اللجان، وتوزيع المراقبين والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، فضلاً عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أى حدث طارئ بشكل فورى وسريع.