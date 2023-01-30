محافظ قنا يكرم 5 أطباء لمساهمتهم في رفع كفاءة وحدة علاج طبيعي

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، 5 أطباء قاموا بتطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة سيدي عمر الصحية، وهم الدكتور طه عبدالرازق الطيب، والدكتور مصطفى محمود فاوي، والدكتورة نهاد محمود محمد، والدكتورة شيماء علي حسين، والدكتورة نوال سيد أحمد، حيث تبرعوا براتب شهرين من عملهم عقب استلامهم العمل في شهر أكتوبر 2022، لتجديد دهانات قسم العلاج الطبيعي ودعم القسم بأجهزة جديدة وأسرّة تساعدهم على أداء مهام عملهم، وتساهم في تقديم خدمة مميزة للمرضى، وذلك بحضور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

محافظ قنا يثني على الأطباء

وأثنى محافظ قنا على هذه البادرة الطيبة من أطباء قنا، لا سيما أنها جاءت في مستهل حياتهم العملية، مؤكدا أن ما قاموا به من مشاركة مجتمعية فاعلة يعكس الصورة المشرفة للأطباء، لافتا إلى ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه النماذج المشرفة، ليكونوا نموذجا يحتذى به.

أطباء قنا يشكرون المحافظ

من جانبهم عبّر الأطباء المكرمين عن بالغ شكرهم وامتنانهم على هذه اللفتة الطيبة من محافظ قنا وحرصه على تكريمهم، مؤكدين أن ما قاموا به من تطوير بقسم العلاج الطبيعي جاء من منطلق مسئوليتهم المجتمعية ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الطبية.

وتابع الأطباء المكرمين أن هذا التصرف جاء لتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة قنا، كما وعدوا محافظ قنا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن القنائي عن الخدمات الطبية المقدمة له.