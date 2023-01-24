محافظ قنا خلال اجتماعه بالتجار: لن أسمح باستغلال المواطنين واحتكار السلع

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري مع كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، بتنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها، وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح.

منع استغلال المواطنين

وشدد «الداودي» على أنه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال المواطنين وتعطيش الأسواق، خاصة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة وفرت كافة السلع الغذائية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بضبط الحالة العامة بالأسواق، والتخفيف عن كاهل المواطنين على مختلف الطبقات الاجتماعية.

توفير السلع الغذائية

كما اطمئن محافظ قنا من التجار على توافر كافة أنواع السلع الغذائية بالمخازن والمنافذ والأسواق، مؤكدا حرص المحافظة في التوسع لإقامة معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وبحث إمكانية استمرارها على مدار العام، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء.

وأوضح أنه في سبيل تحقيق ذلك، فإن المحافظة والوحدات المحلية يقدمون لكبار التجار جميع التسهيلات اللازمة لإقامة معارض، وتشمل الموافقة على الأماكن التي يختارها التجار وسط مدن المحافظة بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وخلق حالة تنافسية تجارية بين المعارض والمحال التجارية، ومن ثم تحقيق استفادة للمواطن.