رفع حالة الطوارئ في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

شهدت محافظة القليوبية موجة من الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة استمرت منذ عصر اليوم حتى المساء على فترات متقطعة، في مختلف أنحاء المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، صاحبها طقس سيئ وبرودة وغيوم في الجو مما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل، بينما رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعًا لتعطيل حركة المرور.

استمرار حالة الطوارئ بسبب الطقس

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا مع مواصلة سقوط الأمطار، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار مابين متوسطه وغزيرة، وتم السيطرة على الموقف والدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

غرف عمليات مواجهة الطقس السيئ بالقليوبية

وأمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وفق بيان المحافظة بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.