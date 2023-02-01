موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالمحافظات.. «خلال أيام»

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالمحافظات، والتي ينتظرها الآلاف من أولياء الأمور، وطلاب الثانوية، ومن المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بحسب مديريات التربية والتعليم التي أوضحت في بيانها أنّ موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 سيكون في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري.

وتستعرض «الوطن» موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

وأوضح أحمد سالم مسؤول المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023، سيأتي عقب أعمال تصحيح جميع المواد مستمرًا بالفعل ويتم على قدم وساق، لافتًا إلى أنّ أعمال الرصد والمراجعة ستبدأ فور الانتهاء من التصحيح، تمهيدًا لإعلان النتيجة.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة القاهرة

وفيما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة القاهرة، فقد أعلنت مديرية التربية والتعليم، أنّه من المقرر أن تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 في جميع المدارس بمختلف المحافظات خلال الأسبوع الثاني من أجازة نصف العام والموافق الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط

وفيما يخص طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط، أو برقم الجلوس فإنّها تتم من خلال 6 خطوات كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنــــــا. الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب. اختيار المرحلة الدراسية للطالب. اختيار الصف الأول الثانوي. إدخال رقم جلوس الطالب. الضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة.

نتيجة الصف الأول الثانوي بوزارة التربية والتعليم

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّ درجات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي 2023 يبلغ مجموعها 140 درجة يتم توزيعها 20 درجة لكل مادة من المواد التالية: «التاريخ، والكيمياء، والفيزياء، والفلسفة، والأحياء، والجغرافيا»، بالإضافة إلى 30 درجة في اللغة الأجنبية الثانية، و40 درجة في اللغة الإنجليزية، و40 أيضًا في مادة الرياضيات، و50 درجة في مادة اللغة العربية.