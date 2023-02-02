56 شركة تتنافس على تقديم التقنيات الحديثة الخاصة بالزراعة في «أجرو أليكس»

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين معرض الإسكندرية الزراعي الدولي «أجرو أليكس»، والذي يعقد على مدار 3 أيام، وتنظمه نقابة المهن الزراعية فرع الإسكندرية بمشاركة 56 شركة مصرية ودولية تتنافس في تقديم التقنيات الحديثة التي ترتبط بالقطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيدا بدور الفلاح المصري والقطاع الخاص في الاستجابة لخطط الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي وعلى رأسها محاصيل الحبوب مثل القمح والذرة والقطن.

حوارات زراعية

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية على هامش المعرض، إنه لأول مره تقام خلال فتره المعرض حوارات زراعية وليست ندوات علمية حيث يعرض المزارعون التحديات التي تواجههم ويقوم بالرد عليها الباحثين وأساتذة الجامعات والخبراء، مشيرا إلى مشاركته في هذه الحوارات حيث تناولت معظم أسئلة المزارعين، التوسع في الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل لتحقيق مصلحة القطاع الزراعي والدولة المصرية لتشجيع زراعات الأمن الغذائي.

وأشاد نقيب الزراعيين بالمشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تستخدم فيها أساليب الزراعة الذكية والحديثة، مشيرا إلى أن مشروعات الرئيس تستهدف الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية والاستفادة من الموارد المائية والارضية لتطوير القطاع الزراعي المصري، وان دور القطاع الزراعي هو تلبية طموحات الدولة المصرية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وعلى رأسها القمح والذرة لمواجهة ما يتعرض له العالم من نقص في أمدادات الغذاء.

دعم الفني والإرشادي للمزارع المصرية

ولفت «خليفة»، إلى أهمية تطوير النظم الزراعية في محافظات جنوب الوادى، نظرا للميزة النسبية لمواردها المائية والأرضية، وهو ما يستوجب ضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة في الصعيد حتى ينعكس علي زيادة الصادرات الزراعية من هذه المناطق، وتنظيم زيارات دورية من الأجهزة الفنية والمراكز البحثية والاستفادة من المعارض الزراعية في نقل الخبرات في هذه المجالات.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن عدد كبير من الشركات المشاركة أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارع المصرية من خلال اقامة ندوات ارشاديه تساهم في زيادة الوعي لدى المزارع الصغير فضلا عن إقامة أيام حقلية تدعم التطبيق على ارض الواقع للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية، مشيدا بدور العارضين من الشركات العالمية، والشركات الرائدة من الشركات المحلية التي تقدم منتجات جديدة لها القدرة على تحمل بعض الأمراض بالنسبة للبذور، والأسمدة التي تتمتع بالقدرة على تحقيق المستهدف منها.

دور القطاع الخاص في الانتاج الزراعي

وشدد «خليفة»، على أهمية دور القطاع الخاص في الانتاج الزراعي في مصر وأن يعمل جنبا لجنب مع الحكومة، وخاصة في مشروعات التوسع في زراعة محاصيل القمح في الدلتا الجديدة وأراضي شركة الريف المصري ومشروعي توشكي وتنمية سيناء، مشيرا إلى أن المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس في مجال الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية تستهدف حل خللا في مجال تلبية الاحتياجات في مجال إنتاج الخضروات بصورة منتظمة على مدار العام، وهو ما يرفع من قدرة مصر على تصدير الخضروات لمختلف دول العالم بجودة تنافسية في الأسواق الدولية.

وطالب نقيب الزراعيين، القطاع الزراعي الخاص والاستثماري بالمشاركة الفاعلة في هذه المشروعات، ومنها المشروع القومي لإنتاج التمور المتميز الذي ينفذ حاليا بمحافظات أسوان في توشكي والوادي الجديد، والذي يستهدف زراعة 5 ملايين نخلة من النخيل عالي القيمة الاقتصادية، تحقق طفرة في مجال صادرات مصر من التمور، ويسهم في تحول اقتصادي في ترتيب مصر في الأسواق الدولية بأعلى تصدير للتمور في العالم، مشيرا إلي أن مشروعات التنمية الزراعية في الصعيد تستهدف التوجه نحو المناطق الأكثر فقرا لتحسين أوضاع أهالينا في الصعيد ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 .

دور الدولة في الاستخدام الآمن للمبيدات

وطالب «خليفة»، بدعم دور الدولة في الاستخدام الآمن للمبيدات والحد من تداول مبيدات مغشوشة أو مهربة إلى الأسواق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والمحافظات ووزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والجمارك، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، ضمن حزمة من الإجراءات للتحقيق منتج زراعي آمن يحقق جودة وسلامة الغذاء.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لدعم المزارع فيما يخص التطبيق الامثل لزراعة المحاصيل الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد مرورا بعمليات التسميد الصحيحة، والمكافحة المتكاملة للآفات بهدف الوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية تساهم في زيادة معدلات الدخل القومي، والتي تنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الدخل القومي.

وتقدم «خليفة»، بخالص الشكر للدكتور أحمد الكردي عضو مجلس النقابة العامة والدكتور صبحي سلام رئيس فرع النقابة بالإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة الفرع والزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية على مجهوداتهم المتميز في الاعداد والتنظيم لإنجاح المعرض الذي كان بحق معرض متميز وإقبال هائل ومشاركة متميزة من الشركات الخاصة والقطاع الحكومي.