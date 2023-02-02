الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 المقبلة.. شديد البرودة وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، ليكون الطقس باردا خلال النهار وشديد البرودة ليلا، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 11-6 على جميع أنحاء الجمهورية.

توقعات طقس الـ72 المقبلة

وتوقعت الهيئة أن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشرقية والغربية، وهي أمطار بين متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانا، وفق توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس غدا الجمعة

وعن طقس غدا الجمعة، توقعت الأرصاد الجوية، عودة ظهور الشبورة الصباحية على القاهرة ومدن القناة وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد، والطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 3 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

درجات الحرارة السبت 4 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

درجات الحرارة الاحد 5 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13.