«طالب مستعجل» يدير مستوصفا طبيا في سوهاج قبل التخرج.. وضبط «دم فاسد» بحوزته

رغم عدم تخرجه في كلية الطب البشري، إلا أنه قرر فتح وإدارة مستوصفا طبيا ملحق به معمل تحاليل، ضاربا بعرض الحائط القوانين المنظمة للمنظومة الصحية الطبية، والتي تحذر منع ممارسة الطب إلا بعد التخرج والحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، ليجد الطالب في الصف السادس بكلية الطب البشري، نفسه واقعا في أكثر من قضية ليس فقط الكشف على المرضى، وإنما أيضا بيع أدوية مجهولة الهوية وكذلك ضبط أكياس دم فاسدة، انتهت بضبطه من قبل فريق تفتيش تابع لمديرية الصحة في محافظة سوهاج.

ممارسة الطب دون تصريح

وتمكن فريق التفتيش من ضبط الطالب أثناء قيامه بالكشف على المرضى، وبالفحص تبين وجود معمل تحاليل ونقل دم، يضم أكياس دم فاسدة يتم صرفها للمرضى، وأدوية مجهولة المصدر معدة للبيع داخل المستوصف، وتم تحريز المضبوطات التي تمثل خطرا، وتضر بصحة المواطنين و تساهم في انتشار العدوى.

غلق وتشميع المستوصف الطبي

ومن بين المضبوطات جهاز رسم قلب وجهاز سونار وأدوات طبية يتم استخدامهم داخل المستوصف، كما تم ضبط عدة تقارير طبية للمرضي، وتم ضبط الطالب وتشميع المكان وعمل المحاضر اللازمة، وتسليمه إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضم فريق الضبط التابع لمديرية الصحة في المحافظة، الدكتور محمد سيد فقير وعضوية الدكتور الهيثم محمد الملثم، والدكتور منى عبد الناصر، والدكتور محمد بدر، والدكتور محمد سعد، والدكتور عبدالله حسني، وهيئة الدواء المصرية، والرقابة التجارية، والغش التجاري، والجهات المعنية الأخرى.