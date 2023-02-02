حبس 25 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 25 تاجر مخدرات، ضبطوا في حملة أمنية بحوزتهم كميات من المخدرات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي.

تفاصيل ضبط تجار مخدرات

وكانت مديرية أمن القليوبية شنت حملة أمنية، استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وشاركت فيها جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن هيروين وشادو وحشيش وايس، بحوزة 25 متهما وضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، إلى جانب تنفيذ 7381 حكما قضائيا متنوعا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحول عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، أوضح أحمد دواود المحامي لـ«الوطن»، أنّ عقوبة كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة، تصل عقوبته إلى السجن والغرامة المقررة، والسجن المشدد والمؤبد، لافتا إلى أن العقوبة يمكن تغليظها إلى الإعدام في الحالات التي حددها القانون.