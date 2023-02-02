استعدادات لتقديم خدمات إنترنت مجانية بقطارات التالجو

أعلنت شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن قبولها عروض الاستغلال الإعلاني لتقديم خدمة الإنترنت المجانية «الواي فاي» واستغلالها إعلانياً داخل قطارات التالجو، والامتياز الإعلاني الداخلي لمحطات القطار الكهربائي الخفيف، فضلاً عن المواقع الإعلانية المتاحة بحرم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظات الجمهورية.

تحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات

أكدت هيئة السكك الحديدية، أن الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء بقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة، تتبع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والاشتراكات بالمحطات والقطارات، تمشياً مع سياسة الدولة في استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لضمان سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية.

كما تتيح حجز التذاكر من أي محطة مميكنة إلى أي محطة أخرى حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة في تقديم الخدمات لجمهور المسافرين، فبحسب الموقع الرسمي للهيئة، فإنه تم إعداد مشروع لصرف التذاكر بالقطارات المميزة والمطورة فترة تمهيدية لتنفيذ المشروع الاستراتيجي، ووضع خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر خلال مراحل المشروع.

ميكنة 144 محطة بالسكة الحديد

ووفق الموقع الرسمي للهيئة، فإنه تم حتى الآن ميكنة 144 محطة وجارى ميكنة المحطات المتبقية فور الانتهاء من تطويرها، وتم وضع خطة لميكنة 83 محطة كمرحلة ثانية لحجز وصرف التذاكر بعد دراسة العدد والإيراد الحالي والمتوقع.