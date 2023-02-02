أوروبا تودع نصف السيارات العاملة بالبنزين وتقارير عالمية تكشف الأسباب

تراجعت الحصة السوقية لسيارات البنزين والديزل في أوروبا خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى أقل من 50% من المبيعات للمرة الأولى، مع استمرار الجاذبية المتزايدة للسيارات الهجينة والكهربائية بالكامل في إزاحة الطلب التقليدي على الوقود.

وشكلت الحصة السوقية المجمعة لسيارات البنزين والديزل في أوروبا 45.2% من السيارات الجديدة المباعة في الربع الرابع، وفقًا لتقرير اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين «ACEA»، بانخفاض عن 50.5% من إجمالي المبيعات في الفترة نفسها من العام الماضي.

المبيعات انخفضت 0.8% على أساس سنوي

وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الديزل استمرت في المعاناة في هذا الربع، حيث انخفضت المبيعات الأوروبية بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وسجلت بلجيكا وفرنسا وأيرلندا والسويد أكبر انخفاضات، ونتيجة لذلك شكلت عمليات تسجيل سيارات الديزل الجديدة 12.6% فقط من السوق من 15% في العام السابق.

وتُظهر البيانات أنه على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين في الربع بنسبة 5% على أساس سنوي، شكلت مبيعات سيارات البنزين في المنطقة 33% من السوق، بانخفاض عن 36% في فترة 2021.

ارتفاع مبيعات سيارات الكهرباء

في الوقت نفسه، أظهرت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بالكامل (BEVs) أكبر زيادة في الربع، حيث قفزت بنسبة 36% لتشكل 19% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ16% في الربع الرابع من عام 2021.

وفقًا للبيانا. تواصل ألمانيا والمملكة المتحدة قيادة مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية من حيث الحجم المطلق، بينما تقدمت النرويج وألمانيا من حيث حصتها في السوق بنسبة 82% و 25% من إجمالي المبيعات على التوالي.

يأتي فقدان غالبية حصة السوق من سيارات البنزين والديزل التقليدية في أوروبا وسط شهية سريعة النمو للتنقل الذي يعمل بالبطاريات والذي تسارعت بعد جائحة كورونا على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات بشكل عام.

وتظهر البيانات أن مبيعات السيارات تعافت منذ ذلك الحين وانتعشت مبيعات سيارات الركاب في الربع الرابع بنسبة 15% على أساس سنوي.

في عام 2022، توسعت حصة السوق من السيارات الكهربائية إلى 12.1%، بزيادة ثلاث نقاط مئوية على أساس سنوي.

في العام الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي فعليًا مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035 كجزء من حزمة سياسة رئيسية لتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050.

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% للسيارات الجديدة

تتطلب خطوة الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% للسيارات الجديدة المباعة من عام 2030 مقابل 2021 مستويات أعلى بكثير من الهدف الحالي لخفض 37.5% بحلول عام 2030، وقد حظرت المملكة المتحدة بالفعل مبيعات السيارات التقليدية الجديدة اعتبارًا من عام 2030.

تقدر ستاندرد آند بورز جلوبال أن المركبات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء ستحل محل حوالي 1.4 مليون برميل في اليوم من البنزين والديزل في أوروبا الغربية بحلول عام 2035، وترتفع إلى حوالي 2.1 مليون برميل في اليوم في عام 2040، وعلى الصعيد العالمي، تقدر ستاندرد آند بورز جلوبال أن جميع المركبات التي تعمل بالوقود البديل سوف إزاحة حوالي 2.75 مليون برميل في اليوم من البنزين خلال الفترة 2030-2040.

وأفادت شركة صناعة السيارات تويوتا مؤخرًا أنها حققت مبيعات قياسية للسيارات الجديدة في المملكة المتحدة في عام 2022، مشيرة إلى أن سيارات الوقود البديل، والتي تشمل السيارات الكهربائية الهجينة ، والكهرباء الهجينة القابلة للكهرباء، والكهرباء التي تعمل بخلايا الوقود، والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، شكلت 75% من إجمالي السيارات الجديدة.

وتتوقع المؤسسة، أن ترتفع حصة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمركبات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود في مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة في أوروبا والبر الرئيسي للصين والولايات المتحدة إلى 70% و 49%و 47% في 2030 على التوالي من 19% و 18% و 8% في عام 2022.