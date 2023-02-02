الاتحاد الأوروبي يستعد لتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يستعد لتدريب 15 ألف جندي أوكراني إضافي، في حين أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستخرج من الوضع الحالي في أوكرانيا بشكل أقوى، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

إجمالي عدد أفراد القوات الأوكرانية المدربة 30 ألف

ومن جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيدرب 15 ألف جندي أوكراني إضافي، وذلك في إطار مهمة المساعدة العسكرية، ما يرفع إجمالي عدد عناصر القوات الأوكرانية المدربة إلى 30 ألف.

وأضاف «بوريل»، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 27.5 مليون دولارعلى شكل معدات وتدريبات لعمليات إزالة الألغام في أوكرانيا، لافتا إلى أولوية حماية المدنيين وسبل عيشهم.

لافروف: روسيا قادرة على حماية نفسها بشكل أكثر فعالية

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا ستخرج من الوضع الحالي في أوكرانيا «أقوى»، وستكون قادرة على حماية نفسها بشكل أكثر فعالية، مضيفا، خلال مقابلة مع تلفزيون روسيا 24، حول ما إذا كانت موسكو مستعدة للسلام في أوكرانيا، أنه بالتأكيد مع السلام، وأنه مقتنع بفكرة إذا كنت تريد السلام، فاستعد دائما للدفاع عن نفسك.

وأشار «لافروف» إلى أن قناعة الولايات المتحدة بتفوقها هو السبب الرئيسي لوقوف روسيا في وجهها، وأولئك الذين يشنون «حربا مشتركة» ضدنا عبر أوكرانيا، كما أنه من غير المرجح أن تلجأ روسيا إلى الدول السوفيتية السابقة لمساعدتها في الأزمة.