8 معلومات عن أشهر طائرة بالعالم.. صممت في 28 شهرا وسميت بـ«ملكة السماء»

تسلمت شركة الشحن الجوي الأمريكية «أطلس» آخر طائرة من طراز «بوينغ 747» تخرج من مصانع شركة صناعة الطائرات «بوينغ»، وفقا لشبكة «بي بي سي».

وقف إنتاج طائرة ملكة السماء

بوينغ، هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، يقع مقرها في مدينة «شيكاغو»، وفي 2020، أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن إنتاج طراز «بوينغ 747».

وحلقت الطائرة في مسار خاص، إذ رسمت تاجا ضخما في السماء بالأرقام سبعة وأربعة وسبعة، فيما جاء ذلك عقب أيام من وداع العمال للطائرة الشهيرة التي يطلق عليها «ملكة السماء».

وكان الآلاف من موظفي بوينغ قد تجمعوا، أمس الأول الثلاثاء، في مصنع الشركة في مدينة إيفريت بواشنطن، مسقط رأس الطائرة منذ 1967، من أجل توديع الطائرة، وكان من بين الحاضرين الممثل الأمريكي جون ترافولتا.

سبب تدشين عصر طائرات الجامبو

وتستعرض السطور التالية معلومات عن طائرة «بوينع 747» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «بي بي سي» كالتالي:

-أمريكية الصنع.

-واحدة من أكثر الطائرات شهرة في العالم.

-يطلق عليها اسم ملكة السماء.

-دخلت مرحلة الإنتاج منذ أكثر من نصف قرن.

-كانت سبب تدشين عصر طائرات «الجامبو»، وأول طائرة تحصل على هذا اللقب.

- تصميمها في 28 شهرا فقط، وكانت أول طائرة نفاثة ذات ممرين.

-دخلت مرحلة التشغيل لأول مرة من شركة الطيران الأمريكية المنقرضة الآن «بان آم» في 1970.

-كانت أكثر الطائرات مبيعا، ولكنها عانت، في الآونة الأخيرة، من تراجع الطلب عليها، نتيجة لتطوير «بوينغ» ومنافستها الأوروبية «إيرباص» طائرات أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود والربحية.