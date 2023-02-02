2 تريليون جنيه تكلفة تطوير مشروعات النقل خلال 8 سنوات

تبذل الدولة جهودا مضنية في مختلف قطاعات النقل في السنوات الأخيرة، مثل «الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري» حيث يبلغ إجمالي تكلفة المشروعات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 نحو 2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء قناة السويس الجديدة لإمكانية مرور السفن في الاتجاهين دون انتظار وتقليل زمن عبور القناة إلى 11 ساعة فقط.

مشروعات الربط الإقليمي والقاري

تشمل المشروعات الربط الإقليمي والقاري ودور مصر في هذا الشأن، مثل مشروعات ( القاهرة / كيب تاون – مصر/ تشاد مروراً بالسودان – الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط VICMED - الربط السككي مع السودان – تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / السلوم وامتداده حتى بنى غازى بليبيا – إعادة تأهيل خط سكة حديد مطروح / السلوم وامتداده حتى بنى غازى بليبيا».

كما تشتمل مشروعات المناطق اللوجيستية لخدمة دول الجوار مثل (المنطقة الإقتصادية لقناة السويس – السلوم – أرقين) والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها من الدول المجاورة.

تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق

قدمت مصر وفق تقرير رسمي، تجربة مصر في تدبير التمويل اللازم مع شركاء التنمية من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية مثل: البنك الدولي (تمويل مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية ) وبنك الاستثمار الأوروبى EIB المساهمة فى ( تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق – مترو أبو قير – ترام الرمل بالإسكندرية ) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (6 قطارات للسكك الحديدية – 100 جرار للسكك الحديدية – المساهمة فى تمويل مترو أبو قير )، كما يتم تدبير تمويل العديد من المشروعات من الدول الصديقة (هيئة تنمية الصادرات البريطانية «المونوريل» – هيئة تنمية الصادرات الألمانية «القطار السريع» – بنك إكزيم المجري «1350 عربة» – بنك إكزيم الكوري «قطارات المترو»).

تشغيل ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية

وللقطاعين الحكومى والخاص المصري دور مهم في الشراكة مع الأطراف الأجنبية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، كتحالف شركات المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة سيمنز فى شبكة القطار الكهربائى السريع – التعاون مع شركة فوست ألبين النمساوية لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية - إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة تحالف MSC وHPH وهو الخط الملاحي الأول عالمياً - إدارة المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر ( 55 – 62 ) بميناء الإسكندرية مع الخط الملاحي CMA – CGM ثالث خط ملاحي بالعالم - ميناء السخنة على البحر الأحمر مع تحالف الخط الملاحي CMA – CGM والخط الملاحي COSCO رابع خط ملاحي عالمياً وشركة HPH - المحطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط بجذب تحالف Hapag-Lloyd و Eurogate و Contship سادس أكبر خط ملاحي بالعالم )، وكذلك مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري ( إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطاع البضائع بالسكة الحديد – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النوم بالسكة الحديد).