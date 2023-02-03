طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في قنا.. الكيلو بـ130 جنيها

تقدم فروع الشركة المصرية 2000 لتجارة الجملة، ومعارض بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة قنا، أقل الأسعار في مبادرة هي الأقوى في المحافظة، بتخفيضات تصل لـ40%، في سلع اللحوم والزيت والأرز والدقيق وغيرها.

أسعار اللحوم والسلع الغذائية

ورصدت «الوطن» قائمة الأسعار المعلنة في موقع الجمعية المصرية 2022 في مدينة قنا وفروعها في المراكز، وإليكم أبرزها:

سعر كيلو اللحوم البلدي 130 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت 800 مم بـ 35 جنيهًا

سعر كيلو الأرز 14.5 جنيه

مسلى روابي كيلو ونص بـ 101جنيه

سعر كيلو السكر بـ 14.5 جنيه

سعر زجاجة الزيت الذرة بـ 70 جنيهًا

عدس أصفر بـ 21 جنيهًا

نصف كيلو فاصوليا بـ 19 جنيهًا.

جبنة فيتا 250 جرام بـ 10جنيهات

كيلو دقيق فاخر بـ 16 جنيهًا.

محافظ قنا: جميع السلع متوفرة

وقال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا، أن جميع السلع الغذائية المهمة موجودة ومتوفرة في فروع الشركة المصرية 2000 ، كاشفا أنه وجه بضرورة توريد كميات كافية من السلع الأساسية بجميع الفروع ، لتلبية احتياجات الأهالى من تلك السلع.

وأشار إلى أنه يوجد منفذ لبيع اللحوم التابع للمواطنين بسعر 130 جنيه للكيلو جرام ، حيث تقل عن سعر البيع في الأسواق بنحو 90 جنيهًا، مؤكدًا توفير تلك السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية.