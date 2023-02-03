«الأرصاد»: أجواء شتوية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية اليوم «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم أجواءً شتوية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، لكن سيستمر انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار والليل بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ومع بداية من يوم الأحد المقبل سنبدأ نشهد بعض التقلبات الجوية، مثل نشاط للرياح، في حين أنه يوم الإثنين سيكون هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة، وستزيد فرص الأمطار على المناطق الساحلية.

السحب تحد من تأثير أشعة الشمس

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ السحب تحد من تأثير أشعة الشمس، كما أنّ معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وبالتالي فإنها منخفضة الحرارة.

اعتدال في القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «فترات الصباح الباكر تكون الأجواء فيها باردة إلى شديدة البرودة، لكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس نبدأ بالاعتدال في الأجواء خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كما أنّ الأجواء في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون مائلة للبرودة خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح يزداد إحساسنا ببرودة الطقس، وفي المناطق الجنوبية، فإن الأجواء تكون مائلة للدفء نهارا».