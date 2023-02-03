نقل طالبات «فاطمة الزهراء» بالعريش لمدرسة أخرى لحين انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم نقل طالبات مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بالعريش إلى مدرسة الشهيدة بسمة راشد «فترة مسائية»، وذلك لأعمال الصيانة وإنهاء الترميمات والمباني الجديدة.

ترميمات وصيانة مدرسة فاطمة الزهراء

وأكدت إيمان الشوربجي، المسؤولة الإعلامية بمدرسة فاطمة الزهراء بنات، في بيان، أنه سيتم نقل الطالبات خلال الترم الدراسي الثاني، لـ«فترة مسائية» في مدرسة بسمة سعيد راشد، وذلك لإنهاء الترميمات والمباني الجديدة في «فاطمة الزهراء» بوسط المدينة.

وأكدت مدرسة بسمة سعيد راشد أن اليوم الدراسي سيبدأ في الفترة الصباحية من 7 صباحا حتى الساعة 11:50 صباحا، بما في ذلك يوم السبت، على أن يبدأ العمل واليوم الدراسي لمدرسة فاطمة الزهراء بعد هذا الموعد.

استمرار أعمال الصيانة لفصل دراسي واحد

يأتي هذا القرار بعد جلسة بين مديرية التربية والتعليم وإدارة العريش التعليمية ومسؤول الأبنية التعليمية ومسؤولين من المدرستين، على أن يكون هذا القرار لفصل دراسي واحد، وبعدها تعود الطالبات إلى مدرسة فاطمة الزهراء مرة أخرى فور انتهاء أعمال الصيانة.