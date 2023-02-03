أبرز 5 وجوه للفنانة عايدة عبدالعزيز في ذكرى وفاتها الأولى

عدد من الشخصيات الفنية، برعت في أدائها الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، التي يحل اليوم الذكرى الأولى لوفاتها حيث رحلت في 3 فبراير 2022 عن عمر ناهز الـ91 عامًا بعد سنوات من إصابتها بمرض الزهايمر ومعاناتها مع كسر في الحوض، وذلك بعد آخر ظهور فني لها مع يحيى الفخراني، في مسلسل «دهشة» عام 2014، تاركة وراءها إرثًا فنيًا ما بين سينما ودراما ومسرح.

ذكرى وفاة عايدة عبدالعزيز

وفي ذكرى وفاة عايدة عبدالعزيز، تستعرض «الوطن» أبرز الشخصيات التي قدمتها على شاشتي السينما والتليفزيون، وذلك من خلال السطور التالية:

سنية في فيلم خرج ولم يعد

عام 1985 قدمت شخصية سنية زوجة كمال بيه عزيز، زوجان عاشقان للطعام وأطلقا أسماء الفواكه على بناتهن، وذلك خلال فيلم «خرج ولم يعد»، بطولة فريد شوقي، ليلى علوي، يحيى الفخراني، سيناريو وحوار عاصم توفيق، إخراج محمد خان.

عدلات في فيلم النمر والأنثى

عام 1987 قدمت شخصية عدلات، شقيقة عبده القماش تاجر المخدرات في فيلم «النمر والأنثى»، أمام عادل إمام، آثار الحكيم، يوسف داود، يوسف عيد، مصطفى متولي، الطفل ماهر عصام، سيناريو وحوار إبراهيم الموجي، إخراج سمير سيف.

اعتماد في الواد محروس بتاع الوزير

عام 1999 قدمت شخصية اعتماد زوجة الوزير مذكور أبو المجد، وذلك خلال فيلم «الواد محروس بتاع الوزير»، بطولة عادل إمام، كمال الشناوي، وفاء عامر، حسن مصطفى، تأليف يوسف معاطي، إخراج نادر جلال.

زاهية في ضمير أبلة حكمت

عام 1991 شاركت في مسلسل «ضمير أبلة حكمت»، وجسدت شخصية زاهية، التي تعمل مع حكمت هاشم، في مدرسة بنات، ولكنها تغار منها وتكن لها كراهية شديدة، المسلسل بطولة فاتن حمامة، سميرة عبدالعزيز، محمود الجندي، عبلة كامل، إبراهيم يسري، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إنعام محمد علي.

أمينة هانم في يوميات ونيس

عام 1994 انطلق عرض مسلسل «يوميات ونيس»، شاركت به عايدة عبدالعزيز وفي عدد من الأجزاء الأخرى، وتجسيدها شخصية أمينة هانم والدة مايسة زوجة ونيس، المسلسل بطولة محمد صبحي، سعاد نصر، جميل راتب، هدى هاني، سامح الشجيع، فادي خفاجة، ريم أحمد، تأليف مهدي يوسف، إخراج أحمد بدرالدين.