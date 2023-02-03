برلمانية تكشف تفاصيل مبادرة «ابني أديبا» في معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

كشفت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مشاركة التنسيقية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمبادرة «ابني أديبا»، موضحةً: «عندما شاركنا في المعرض استقبلنا الدكتور احمد بهي الدين بشكل رائع، إذ أنه معجب بالمبادرة كثيرا، كان جناح الطفل هو الأهم بالنسبة لنا، حيث اطلعنا على الكتب والقصص والأفكار التي تغيب عن بال جيلنا الحالي، هناك الكثير من الكتب والأنشطة والفعاليات الرائعة، الأمر هناك رائع وجرعة تفاؤل للمستقبل، والمشرفون في المعرض أعجبوا بذكاء الأطفال المشاركين من المبادرة، وقالوا إنهم ليسوا أطفالا طبيعيين».

وقالت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بالنشئ والمستقبل، لذلك اهتمت المبادرة بالأطفال، وعملت على تقديم أشياءً مفيدة لهم من أجل الحصول على الكوادر الأدبية التي يمكنها الكتابة بشكل مبدع وخلاق.

وأضافت: «نعمل في هذه المبادرة، على تعليم الأطفالِ الكتابةَ من أجل الحصول على مخرجات مميزة، ولم نكتفِ بذلك، إذ أننا نحرص على مواكبة الجيل الحالي، وبالتالي فقد علمناهم الجرافيك من أجل تحويل ما كتبوه إلى أفلام يصنعونها من الألف إلى الياء، كما عملنا على تعليمهم الرسم».

وتابعت: «لدينا مجموعة كبيرة من الأطفال بأعمار مختلفة من 6 سنوات حتى 14 سنة يمكنهم كتابة القصة بشكل رائع وتحويلها إلى أفلام جرافيك ورسمها، والأهالي لم يكونوا على علم بموهبة أبنائهم، لدينا عدد بارز من المدربين مثل الكاتبة سماح أبو بكر، لا نشترط أن تكون موهبة الطفل جاهزة، لكننا نسعى إلى تنمية وتطوير المواهب، حيث يتحدث الأطفال مع المدربات اللاتي يقسن الخيال لديهم، والأطفال عملوا على كل المحاور وهي الكتابة والرسم والجرافيك، لدينا الدفعة الأولى، وسنعلن قريبا عن قبول أطفال أخرين، والمراحل الأخرى ستدرب الأطفال على أشياء أخرى مثل صناعة الروبوتات».