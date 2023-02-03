شاب يقتل زوج شقيقته في المطرية بسبب خلافات أسرية والأمن يضبطه

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق خرطوش في رقبته على يد شقيق زوجته، بسبب خلافات زوجية في منطقة المطرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من مستشفى المطرية بوفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق خرطوش، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أسامة م ف 33 عاما»، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الرقبة.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نسبت بين المجني عليه وزوجته بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها شقيق الزوجة بالتشاجر مع المجني عليه وأصابه أمام المارة بطلق خرطوش، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.