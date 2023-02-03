أسعار قطارات تالجو بالوجه القبلي 2023.. وموعد الوصول للمحافظات

أسعار قطارات تالجو بالوجه القبلي من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنون عقب الإعلان عن موعد انطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخرة على خط الصعيد بداية من محطة رمسيس بمحافظة القاهرة وصولا إلى محطة الأقصر، وقوفا بمحطات «الجيزة أسيوط وسوهاج وقنا»، ابتداء من الأحد 5 فبراير الجاري، في تمام الساعة 11 إلًا عشر دقائق مساءًا ليصل إلى محطة الأقصر الساعة 8,50 صباح الاثنين الموافق 6 فبراير الجاري، بعد تشغيل قطار التالجو الفاخر بخط القاهرة الإسكندرية.

أسعار قطارات تالجو بالوجه القبلي

تنشر «الوطن» أسعار قطارات التالجو بالوجه القبلي الفاخرة من محطة القاهرة لمحطات الوجه القبلي الدرجة الأولى والثانية، وفقا لهيئة السكك الحديدية،

من القاهرة إلى أسيوط درجة أولى 350 جنيها ودرجة ثانية 250 جنيها.

من القاهرة إلى سوهاج الدرجة الأولى 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

قطارات التالجو بالصعيد

بينما أسعار قطارات تالجو بالوجه القبلي من القاهرة لمحطة سكك حديد قنا، الدرجة الأولى 550 جنيها، والدرجة الثانية 350 جنيها.

من القاهرة إلى محطة سكك حديد بالأقصر، الدرجة الأولى 600 جنيه والدرجة الثانية 400 جنيه.

مدة السفر بقطارات التالجو

أهم ما يميز قطارات التالجو، السرعة والثبات وهو ما يجعلها تحل مشكلة السفر لمسافات وساعات طويلة لصعيد مصر، حيث تستغرق رحلة قطارات التالجو من مدينة القاهرة حتى محافظة الأقصر 10 ساعات فقط، بينما يصل قنا 8 ساعات فقط، وسوهاج 5 ساعات فقط وأسيوط 3 ساعات ونصف فقط، ليوفر الوقت لمواطني الصعيد.

مواعيد قطارات التالجو الفاخرة للصعيد

وتكون رحلات قطار التالجو الفاخر على خط الصعيد من محطة رمسيس إلى 4 محطات وقوفا في «الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا وصولا لمحطة الأقصر»، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في نفس موعد القيام بينما العودة من محطة الأقصر لمحطة رمسيس بالقاهرة، مرورا بنفس محطات الوقوف في تمام الساعة 10 مساءً ويصل محطة رمسيس بمحافظة القاهرة الساعة 8.00 صباحًا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.