مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث مروري ببني سويف

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه، وأصيب شقيقه الأكبر، في حادث سير، اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية بطريق «العواونة ـ شرهي»، بمركز إهناسيا ببني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، حيث خضع المصاب للعلاج بالمستشفى وإيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بإصابة شاب ومصرع شقيقه في حادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق «العواونة ـ شرهي»، بدائرة مركز شرطة إهناسيا، إثر إنقلاب دراجة بخارية، نتج عنه وفاة شاب وإصابة آخر.

ووجه مدير أمن بني سويف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث انقلاب دراجة نارية في بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة محمود سيد ذكي 17 عامًا، وإصابة شقيقه صالح 25 عامًا، يقيمان قرية العواونة بمركز إهناسيا، وجرى نقلهما إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي

وتم إيداع جثة الشاب المتوفي بمشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل شقيقه المصاب إلى المستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.