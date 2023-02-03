التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثة مسن داخل شقته بالقاهرة: مات منذ أسبوع

في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة يقيم عم «محمد.م» في العقد الثامن من العمر، وحيدا بعد سفر جميع أبنائه بحثا عن عمل، وفرح كثيرا الرجل السبعيني بسفرهم حتى يحققوا ما يحلمون به في حياتهم.

ظل الأبناء يتصلون بوالدهم يوميا بعد سفرهم مباشرة، وبسبب ظروف عملهم أصبحوا يتصلون به أسبوعيا حتى أصبحت الاتصالات على فترات، ورغم ذلك لم يغضب عليهم والدهم بسبب تفهمه طبيعة الحياة خارج مصر.

إتصال تليفوني

ومساء أمس اتصل أحد أبنائه بنجل عمه المقيم في القاهرة يخبره بأنه يتصل بوالده طوال يوم أول أمس دون رد وأنه قلق عليه، وطلب منه أن يذهب ويطمئن عليه ربما حدث له مكروه.

وانتظر ابن العم حتى أنهى المكالمة ثم نزل من بيته وقاد سيارته متجها إلى منزل عمه لكي يطمئن عليه، ووصل إلى الشقة وظل يطرق الباب ولكن دون جدوى، ثم أخرج نسخة المفتاح التي أعطاها له عمه لكي يدخل حتى يطمئن عليه.

صدمة

وكانت المفاجأة بأنه بمجرد دخوله الشقة وجد رائحة كريهة، وعلى الفور توجه إلى غرفة نوم عمه وجده جثة منتفخة وفي حالة تعفن، وتم الاتصال بقسم شرطة التجمع الأول وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

المتوفى مقيم بمفرده

وكشفت التحريات بأن المتوفى مقيم بمفرده في الشقة بعد سفر أبنائه إلى خارج البلاد، وأضافت التحريات بأن الوفاة حدثت قبل أسبوع وذلك من خلال فحص الجثة وحالة التعفن الرمي التي وجدت عليها، ورجحت التحريات بأن الوفاة بسبب مرضي.