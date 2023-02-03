الكشف الطبي على 818 مواطنا في قافلة ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تفاصيل قافلة حياة كريمة الطبية

وأضاف «الداودي»، أن القافلة الطبية ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 818 حالة، بواقع 318 حالة طب أطفال، 210 أمراض باطنية، 161 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 49 حالة جراحة عامة، 41 حالة أمراض نساء وتوليد، 39 حالة تنظيم أسرة.

فحوصات طبية مجانية

ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن قافلة حياة كريمة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 73 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب.

وشملت القافلة أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 125مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.