أكثر من نصف مليون زائر لمعرض الكتاب اليوم.. والإجمالي يقترب من 2.5 مليون

إقبال غير مسبوق حققه معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الـ 54، خلال اليوم التاسع من فتح أبوابه للجمهور، إذ تخطى عدد زائريه اليوم الجمعة، نصف مليون زائرٍ، لُيسجل 557240 زائرًا، ليصل عدد رواده لقرابة 2.5 مليون زائرٍ حتى الآن، منذ فتح أبوابه للجمهور في الـ 26 من يناير الماضي.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن الإقبال غير المسبوق اليوم، للجماهير من مختلف المحافظات والفئات والأطياف، يحقق ما حلمنا به منذ اللحظات التحضيرية الأولى لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، بأن يكون المعرض بوابة المصريين لعالم من الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، مُشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.

تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه القادمة المتبقية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن وصول المعرض لقرابة 2.5 مليون زائر حتى الآن، يأتي تتويجًا لتضافر جهود جميع القائمين على المعرض، وتعاون العديد من قطاعات الوزارة المختلفة وهيئات ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الإقبال الجماهيري على المعرض اليوم، قد استمر حتى قبل إغلاق المعرض لأبوابه، وكان هناك تفاعلًا كبيرًا مع كل الأنشطة والفعاليات، وهو ما انعكس بوضوحٍ على نسب مبيعات أغلب الناشرين المصريين والعرب والأجانب، التي تضاعفت اليوم، وهناك بعض الطبعات قد نفذت بالكامل لدى أجنحة قطاعات الوزارة، ولدى الناشرين الذين عبروا عن سعادتهم للمشاركة في عيد الثقافة المصرية، متوقعًا تحقيق المعرض لمزيد من المعدلات غير المسبوقة خلال أيامه المُقبلة.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى 6 فبراير الجاري، إذ سيشهد الختام الإعلان عن الدولة ضيف شرف الدورة المقبلة.